В Саратовской области уровень бешенства снизился в 6,6 раза

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-25T12:47:12+03:00

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За первые шесть месяцев 2019 года в Саратовской области зарегистрировано 22 случая бешенства.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области, этот показатель в 6,6 раза меньше прошлогоднего.

На данный момент в регионе на восьми территориях сохраняется карантин, ликвидированы очаги в 32 населенных пунктах.

Привито около 185 тыс. животных, а в лесах разложено 240 тыс. приманок с вакциной.

ИСТОЧНИК KP.RU