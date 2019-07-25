В Саратовской области уровень бешенства снизился в 6,6 раза
Ликвидированы очаги в 32 населенных пунктах
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За первые шесть месяцев 2019 года в Саратовской области зарегистрировано 22 случая бешенства.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области, этот показатель в 6,6 раза меньше прошлогоднего.
На данный момент в регионе на восьми территориях сохраняется карантин, ликвидированы очаги в 32 населенных пунктах.
Привито около 185 тыс. животных, а в лесах разложено 240 тыс. приманок с вакциной.
ИСТОЧНИК KP.RU