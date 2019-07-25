Саратовские школьники попросили Валерия Радаева о велодорожках в городе

СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-25T12:36:12+03:00

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Валерий Радаев встретился с подростками, трудоустроенными на время летних каникул.

Глава региона побывал на набережной Космонавтов, где в работах по благоустройству занято 12 школьников. В их обязанности входит уход за клумбами, уборка территории, озеленение.

Губернатор пообщался с ребятами, поинтересовался условиями труда. Школьники рассказали, что их рабочий день начинается с восьми утра. Работа занимает несколько часов, поэтому остается еще много свободного времени.

Для 16-летнего гимназиста Максима Летника это первая практика трудоустройства в летние каникулы.

- Пришел в центр занятости и попросил устроить меня на лето. Во-первых, хотелось подзаработать, подкопить деньги на давнюю мечту. А еще очень хочется, чтобы наш город был красивым, благоустроенным. Когда создаешь красоту своими руками, чувствуешь ответственность, стараешься сохранить то, что сделано. Конечно, гордишься своим трудом, — рассказал Максим.

Четырнадцатилетняя Вика Смирнова рассказала, что с работой ей помогла мама — подсказала, куда нужно пойти, какие собрать документы.

- Мне очень нравится эта работа. Так, как мне 14 лет, по закону я могу трудиться не больше четырех часов в день. Это не сложно. Работаю с удовольствием, нашла здесь много новых друзей. Мы все из разных школ, где бы еще встретились? — поделилась Виктория.

- Самое главное то, что школьники, трудоустроенные на время каникул, ответственно подходят к работе, чувствуют свою причастность к благоустройству города, делают много полезного для Саратова. Общими силами наш город становится краше и привлекательнее для жителей и гостей, — подчеркнул Валерий Радаев.

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Глава региона рассказал школьникам о перспективах благоустройства города. Было отмечено, что в планах — обустройство сквера перед театром оперы и балета, продолжение строительства набережной с пляжем, которая станет частью большого пешеходного кольца.

- В сентябре Саратов ожидает чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. И наш город должен встретить гостей, участников соревнований во всеоружии, — сказал губернатор.

Глава региона выслушал предложения школьников по обустройству городского пространства. Ребята поделились своим видением благоустройства второго яруса набережной. Они также пожелали, чтобы в Саратове было больше велодорожек и спортивных уличных снарядов. Валерий Радаев поблагодарил подростков за их работу и неравнодушное отношение к родному городу.

Согласно информации министерства занятости, труда и миграции области, в 2019 году на временные работы планируется трудоустроить более 9 тыс. подростков, в том числе — 4,5 тыс. несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. В период летних каникул всего будет трудоустроено более 6 тыс. человек. Подростки заняты не только на благоустройстве города, они помогают в работе медучреждений (влажная уборка помещений), учреждений культуры и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU