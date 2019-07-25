2019-07-25T12:37:57+03:00
Происшествия

В Хвалынске парень украл у соседа 130 тыс. рублей ради оплаты игры в интернете

Ему дали условный срок
Дарья Вострикова
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Суд признал 20-летнего жителя Вольского района виновным в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с 27 августа по 22 марта подсудимый проживал в одной квартире с 19-летним потерпевшим. Он списал с его счета 130 тыс. рублей, чтобы оплатить себе игру в интернете.

Ему назначили десять месяцев условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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