В Саратове сотрудники Росгвардии помогли жертве аварии
Ей оказали доврачебную помощь
Изменить размер текста:
Вчера вечером, 24 июля, во дворе дома №9а по проспекту Энтузиастов 21-летнюю девушку сбил ВАЗ-2112.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, патрульный экипаж обратил внимание на 21-летнюю девушку на обочине дороги.
Выяснилось, что она получила травмы во время аварии, когда автомобиль выезжал в парковочный карман.
Стражи порядка оказали ей помощь, после чего вызвали врачей и дорожных инспекторов.
Правонарушитель передан инспекторам ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU