2019-07-25T13:17:12+03:00
Происшествия

В Саратове сотрудники Росгвардии помогли жертве аварии

Ей оказали доврачебную помощь
Дарья Вострикова
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Вчера вечером, 24 июля, во дворе дома №9а по проспекту Энтузиастов 21-летнюю девушку сбил ВАЗ-2112.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, патрульный экипаж обратил внимание на 21-летнюю девушку на обочине дороги.

Выяснилось, что она получила травмы во время аварии, когда автомобиль выезжал в парковочный карман.

Стражи порядка оказали ей помощь, после чего вызвали врачей и дорожных инспекторов.

Правонарушитель передан инспекторам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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