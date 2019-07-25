Николай Панков: В своих выступлениях Володин говорит обо всем открыто, честно, прямо
Выступления Вячеслава Володина на заключительном пленарном заседании весенней сессии 2019 года, которое состоится сегодня, ждут не только представители нижней палаты парламента. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» написал депутат Государственной думы Николай Панков.
- Сегодня пройдет заключительное пленарное заседание весенней сессии 2019 года. По традиции итоги работы в полугодии подведет спикер Думы Вячеслав Володин.
Выступление спикера всегда ждут не только депутаты. Напомню, до него были просто доклады руководителей. А сейчас на открытии или закрытии сессии выступления проходят не «для формы». Поверьте, есть с чем сравнить. Этого события ждут. В своем выступлении спикер не просто подводит общие итоги работы. Он делает акцент на будущих приоритетных задачах. Говорит открыто, честно, прямо. Не замалчивает и проблемные моменты.
Ранее, в начале работы созыва на первое место он ставит качество. Законопроекты не должны быть «для галочки», тут не конвейер. Было дискуссионным его высказывание о совместной работе с Правительством на результат. Тогда начались пересуды: как так — на святое замахнулись, критикуют всех. Ничего, привыкли все. Это дало хороший результат. Должно быть больше понимания в работе с правительством при подготовке инициатив. Неоднократно Вячеслав Володин на это указывал. Важно не просто внести законопроект на рассмотрение — его нужно подготовить так, чтобы после принятия нашим гражданам не пришлось годами ждать, когда же он начнет действовать в полную силу.
Все уже забыли, когда Володин на удивление всем создал в зале дискуссию обсуждения законопроектов. Когда он в многопартийном парламенте смог объединить все фракции на плодотворную работу. Уйдя от фракционного раздрая, он навязал обязательную дискуссию. Подчеркну, не раздрай между фракциями, а именно дискуссия. В споре, как известно, рождается истина. В конечном счете приводит к главному результату всей законодательной работы — улучшению жизни людей и нашей страны.
И все помнят его желание уйти от парламентского туризма. А найти место парламента на международной повестке. И это получилось.
Все это дало по последним исследованиям 40 процентов доверия к Государственной Думе. Ясно и другое. На фоне падения других рейтингов многим не хочется анонсировать рост доверия населения к Думе.
Так что депутаты ждут выступления Председателя Госдумы Володина, где всегда он открыто говорит, что было сделано и что необходимо сделать в ближайшее время, — написал Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU