Николай Панков: В своих выступлениях Володин говорит обо всем открыто, честно, прямо

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-25T12:16:30+03:00

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Выступления Вячеслава Володина на заключительном пленарном заседании весенней сессии 2019 года, которое состоится сегодня, ждут не только представители нижней палаты парламента. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» написал депутат Государственной думы Николай Панков.

- Сегодня пройдет заключительное пленарное заседание весенней сессии 2019 года. По традиции итоги работы в полугодии подведет спикер Думы Вячеслав Володин.

Выступление спикера всегда ждут не только депутаты. Напомню, до него были просто доклады руководителей. А сейчас на открытии или закрытии сессии выступления проходят не «для формы». Поверьте, есть с чем сравнить. Этого события ждут. В своем выступлении спикер не просто подводит общие итоги работы. Он делает акцент на будущих приоритетных задачах. Говорит открыто, честно, прямо. Не замалчивает и проблемные моменты.

Ранее, в начале работы созыва на первое место он ставит качество. Законопроекты не должны быть «для галочки», тут не конвейер. Было дискуссионным его высказывание о совместной работе с Правительством на результат. Тогда начались пересуды: как так — на святое замахнулись, критикуют всех. Ничего, привыкли все. Это дало хороший результат. Должно быть больше понимания в работе с правительством при подготовке инициатив. Неоднократно Вячеслав Володин на это указывал. Важно не просто внести законопроект на рассмотрение — его нужно подготовить так, чтобы после принятия нашим гражданам не пришлось годами ждать, когда же он начнет действовать в полную силу.

Все уже забыли, когда Володин на удивление всем создал в зале дискуссию обсуждения законопроектов. Когда он в многопартийном парламенте смог объединить все фракции на плодотворную работу. Уйдя от фракционного раздрая, он навязал обязательную дискуссию. Подчеркну, не раздрай между фракциями, а именно дискуссия. В споре, как известно, рождается истина. В конечном счете приводит к главному результату всей законодательной работы — улучшению жизни людей и нашей страны.

И все помнят его желание уйти от парламентского туризма. А найти место парламента на международной повестке. И это получилось.

Все это дало по последним исследованиям 40 процентов доверия к Государственной Думе. Ясно и другое. На фоне падения других рейтингов многим не хочется анонсировать рост доверия населения к Думе.

Так что депутаты ждут выступления Председателя Госдумы Володина, где всегда он открыто говорит, что было сделано и что необходимо сделать в ближайшее время, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU