Специалисты ООО «КВС» заменили запорное оборудование на водопроводе

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-25T12:10:17+03:00

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24 июля специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» провели масштабные работы по замене запорных арматур. В плановых мероприятиях было задействовано четыре бригады цеха водоснабжения и 13 единиц спецтехники.

Замена данных коммуникаций необходима, чтобы свести к минимуму время для перекрытия поврежденных участков трубопровода, а также сократить количество абонентов, попадающих под отключение водоснабжения при ремонтно-восстановительных работах. Замененное оборудование, срок службы которого составлял более 20 лет, полностью исчерпало свой эксплуатационный ресурс. В общей сложности специалистами были установлены четыре новые задвижки диаметром 150, 200, 300 и 500 мм.

Фото "Концессии водоснабжения - Саратов"

Профилактические работы на городских коммуникациях позволяют обеспечить бесперебойную подачу воды потребителям, надежное функционирование всего водокомплекса, а также предотвратить аварийные ситуации. С целью подготовки сетей к отопительному сезону летние планово-предупредительные работы будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU