Молодая девушка из Энгельса в ссоре убила ножом возлюбленного своей матери
Суд признал виновной 19-летнюю жительницу села Новопушкинское в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой самообороны.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 1 января 2019 года девушка находилась на одной кухне в квартире дома на улице 1-й квартал.
Она поссорилась с возлюбленным своей матери, который начал бить свою оппонентку по лицу.
Перепуганная девушка схватила нож, чтобы обороняться, и убежала в другую комнату. Однако мужчина ринулся за ней, нанося удары. Та схватила нож и пять раз ударила его в грудь и шею.
В результате полученных телесных повреждений он скончался от острой кровопотери.
Ей назначили девять месяцев ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU