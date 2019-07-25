Молодая девушка из Энгельса в ссоре убила ножом возлюбленного своей матери

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-25T12:08:59+03:00

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Суд признал виновной 19-летнюю жительницу села Новопушкинское в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой самообороны.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 1 января 2019 года девушка находилась на одной кухне в квартире дома на улице 1-й квартал.

Она поссорилась с возлюбленным своей матери, который начал бить свою оппонентку по лицу.

Перепуганная девушка схватила нож, чтобы обороняться, и убежала в другую комнату. Однако мужчина ринулся за ней, нанося удары. Та схватила нож и пять раз ударила его в грудь и шею.

В результате полученных телесных повреждений он скончался от острой кровопотери.

Ей назначили девять месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU