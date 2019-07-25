2019-07-25T12:07:02+03:00
Общество

На каждого жителя Саратовской области приходится 29,4 кв. м жилья

В России — 25,8 кв. м жилья
Екатерина Семенова
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В Саратовской области в 2018 году было введено в эксплуатацию 1,2 млн кв. м жилья.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ региона Павел Мигачев, в расчете на одного жителя приходится 29,4 кв. м жилой площади. При этом в среднем по России — 25,8 кв. м.

По итогам 2019 года в регионе запланирован ввод 1,2 млн кв. м жилья. К 2024 году этот показатель должен достичь 1,8 млн кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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