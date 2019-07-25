В Саратове произошло нападение на врачей «скорой»
Пьяный пациент начал буянить, когда его привезли в больницу
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В Саратове сегодня, 25 июля, буйный пьяный пациент напал на бригаду «скорой помощи» у 1-й горбольницы.
- Происшествие случилось в Октябрьском районе. Случаем занимаются правоохранительные органы, заявление написано, — сообщил «КП-Саратов» советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов.
«Скорая» привезла пациента в больницу. Когда он выходил из машины врачей, то начал буянить и разбил лобовое стекло автомобиля.
Известно, что из медиков никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU