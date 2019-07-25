Подозреваемых в нападении на мясокомбинат в Энгельсе задержали полицейские и росгвардейцы
Проверяется причастность к преступлению 24 и 42-летнего местных жителей
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Стали известны подробности спецоперации по задержанию подозреваемых в вооруженном нападении на офис энгельсского мясокомбината.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержание провели сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии.
Было установлено, что к преступлению причастны 24 и 42-летний жители Энгельсского района. По версии следствия, 13 июля, около 01:40, они ворвались в офис мясокомбината и застрелили охранника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Убийство», «Разбой» и «Незаконное приобретение и хранение оружия». Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU