Фермера из Балакова обманули на миллион рублей при покупке удобрений
Справедливость помогли восстановить приставы
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На исполнении в Балаковском районном отделе судебных приставов находилось производство о взыскании денежных средств в размере более 1 млн рублей в пользу главы КФХ.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина заключил договор на поставку агрохимикатов и удобрений, но товаров так и не дождался, несмотря на оплату.
Даже решение суда не могло изменить ситуацию. Однако судебный пристав выяснил, что у должника есть расчетные счета в одном из банков, с которых и перечислили взыскателю необходимую сумму.
ИСТОЧНИК KP.RU