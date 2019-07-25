Фермера из Балакова обманули на миллион рублей при покупке удобрений

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-25T12:04:34+03:00

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На исполнении в Балаковском районном отделе судебных приставов находилось производство о взыскании денежных средств в размере более 1 млн рублей в пользу главы КФХ.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина заключил договор на поставку агрохимикатов и удобрений, но товаров так и не дождался, несмотря на оплату.

Даже решение суда не могло изменить ситуацию. Однако судебный пристав выяснил, что у должника есть расчетные счета в одном из банков, с которых и перечислили взыскателю необходимую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU