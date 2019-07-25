Памятники культуры Саратова будут сдавать в аренду за рубль в год
Это должно помочь сохранить исторический облик города
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В Саратове будут сдавать памятники культуры за рубль в год.
Депутаты Саратовской городской думы поддержали проект решения, который должен позволить поддержать разрушающиеся здания в удовлетворительном состоянии.
Проект предполагает сдачу в аренду объектов культурного наследия за рубль в год сроком на 49 лет. При этом арендатор должен будет реконструировать объект.
Такая схема уже реализуется в некоторых других городах, что позволяет сохранить исторический центр города.
ИСТОЧНИК KP.RU