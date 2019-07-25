В Саратовской области сократились темпы строительства жилья

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-25T10:54:20+03:00

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В Саратовской области в первом полугодии сократились темпы строительства жилья.

Как сообщил на заседании правительства министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев, за январь-июнь было введено 332 тыс. кв. м жилья, что составляет 84,3% к аналогичному прошлогоднему уровню.

Он отметил, что снижение произошло вследствие изменения федерального законодательства и введения счетов эскроу, что привело к снижению активности строителей. Однако, по его мнению, во втором полугодии ситуация должна исправиться. Стоит задача сдать порядка 830 тыс. кв. м жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU