В Саратовской области сократились темпы строительства жилья
За первое полугодие снижение произошло на 15,7%
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В Саратовской области в первом полугодии сократились темпы строительства жилья.
Как сообщил на заседании правительства министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев, за январь-июнь было введено 332 тыс. кв. м жилья, что составляет 84,3% к аналогичному прошлогоднему уровню.
Он отметил, что снижение произошло вследствие изменения федерального законодательства и введения счетов эскроу, что привело к снижению активности строителей. Однако, по его мнению, во втором полугодии ситуация должна исправиться. Стоит задача сдать порядка 830 тыс. кв. м жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU