За федеральный счет в Саратовской области создадут четыре детских технопарка

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-25T10:49:32+03:00

Ежегодно там будут обучаться не менее 800 детей в возрасте от семи до 18 лет

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Саратовская область прошла конкурсный отбор Минпросвещения России на предоставление в 2020-2022 годах субсидии на создание детских технопарков «Кванториум».

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, два мобильных технопарка построят в 2020 и 2021 годах, а два стационарных — в 2021 и 2022.

Первый из «Кванториумов» станет работать на площадке СГТУ имени Гагарина. Работу будут курировать 12 наставников. Ежегодно там будут обучаться не менее 800 детей в возрасте от семи до 18 лет.

- «Кванториумы» станут социальными лифтами для детей, проявивших ярко выраженные таланты в научно-техническом творчестве. Их будут обучать инженерному образованию, 4К-компетенциям — коммуникации, креативности, командному решению проектных задач, критическому мышлению, а также проектной работе и решению изобретательских и производственных задач, — рассказала первый замминистра образования области Елена Нерозя.

Сеть детских технопарков будет создана в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU