2019-07-25T10:50:25+03:00
Общество

Из Саратовской области не выпустили почти 2 тыс. тонн зараженной пшеницы

В партии обнаружили опасный сорняк
Дарья Вострикова
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В июле 2019 года при проведении досмотра госинспектор фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора выявил партию опасного зерна из Энгельсского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, почти 2 тыс. тонн продукции заражены горчаком ползучим.

Это опасный сорняк, который засоряет посевы всех культур, а также сады, луга и пастбища. Он неприхотлив.

Партию отправили на переработку, не выпустив ее за пределы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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