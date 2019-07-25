2019-07-25T10:34:38+03:00
Происшествия

В Энгельсе женщина обнесла два магазина

Ее отправили в исправительную колонию
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 31-летнюю жительницу Энгельса виновной в краже и грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 5 мая 2018 года женщина зашла в ТЦ «Аврора», взяла детскую одежду, сняла в примерочной защитные магниты и попыталась бежать, но ее задержали.

После, 2 марта 2019 года, она зашла в «Сити Джинс», расположенный в ТЦ «Облака», взяла женскую одежду, сорвала защитные этикетки и скрылась.

Преступница пробудет полгода в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24