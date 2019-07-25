В Энгельсе женщина обнесла два магазина

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-25T10:34:38+03:00

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Суд признал 31-летнюю жительницу Энгельса виновной в краже и грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 5 мая 2018 года женщина зашла в ТЦ «Аврора», взяла детскую одежду, сняла в примерочной защитные магниты и попыталась бежать, но ее задержали.

После, 2 марта 2019 года, она зашла в «Сити Джинс», расположенный в ТЦ «Облака», взяла женскую одежду, сорвала защитные этикетки и скрылась.

Преступница пробудет полгода в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU