В Энгельсе женщина обнесла два магазина
Ее отправили в исправительную колонию
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Суд признал 31-летнюю жительницу Энгельса виновной в краже и грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 5 мая 2018 года женщина зашла в ТЦ «Аврора», взяла детскую одежду, сняла в примерочной защитные магниты и попыталась бежать, но ее задержали.
После, 2 марта 2019 года, она зашла в «Сити Джинс», расположенный в ТЦ «Облака», взяла женскую одежду, сорвала защитные этикетки и скрылась.
Преступница пробудет полгода в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU