2019-07-25T10:31:44+03:00
Общество

Ювелира из Петровска предостерегли от отмывания денег

Бизнесмен не сообщал в Росфинмониторинг о своих клиентах
Екатерина Семенова
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В Петровске Саратовской области индивидуального предпринимателя признали виновным в нарушении законодательства о легализации преступных доходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, предприниматель А. С. Асатрян занимается ремонтом и изготовлением ювелирных изделий.

При этом он не направлял в Росфинмониторинг сведения о клиентах, в отношении которых должны применяться меры по блокированию денежных средств.

В отношении бизнесмена возбуждено административное дело, ему было объявлено предостережение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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