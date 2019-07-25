Ювелира из Петровска предостерегли от отмывания денег
Бизнесмен не сообщал в Росфинмониторинг о своих клиентах
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В Петровске Саратовской области индивидуального предпринимателя признали виновным в нарушении законодательства о легализации преступных доходов.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, предприниматель А. С. Асатрян занимается ремонтом и изготовлением ювелирных изделий.
При этом он не направлял в Росфинмониторинг сведения о клиентах, в отношении которых должны применяться меры по блокированию денежных средств.
В отношении бизнесмена возбуждено административное дело, ему было объявлено предостережение.
ИСТОЧНИК KP.RU