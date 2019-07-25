Улицу Лесозаводская в Энгельсе откроют в пятницу
Строители работают с опережением графика
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В Энгельсе движение по улице Лесозаводская планируют открыть завтра, 26 июля.
Как сообщил на заседании правительства глава Энгельсского район Дмитрий Тепин, поставлена задача снять перекрытие в пятницу, для этого была проведена оптимизация работ.
Ранее сообщалось, что улицу Лесозаводская перекроют на две недели, то есть ориентировочно до 31 июля.
- Пользуясь случаем, хочу еще раз принести извинения жителям за доставленные неудобства, — заявил Дмитрий Тепин.
Напомним, на Лесозаводской будет построен подземный переход у «Школы нового века».
ИСТОЧНИК KP.RU