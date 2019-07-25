Завершено расследование о нападении на храм в Грозном и убийстве саратовских полицейских

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-25T10:00:52+03:00

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Завершено расследование о нападении на храм Михаила Архангела в Чечне, во время которого погибли двое саратовских полицейских Кайрат Рахметов и Владимир Горсков.

Главное СУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу считает, что к преступлению причастны Ахмед Цечоев, Микаил Элисултанов и близнецы Амир и Али Юнусовы, сообщает «КоммерсантЪ».

В ходе расследования было установлено, что молодые люди учились в Чеченском базовом медицинском колледже, исповедовали ислам, но впоследствии создали экстремистскую группу и решили напасть на православный храм.

Для совершения преступления они вооружились ножами, пейнтбольными гранатами, бутылками с «коктейлем Молотова», а также двустволкой ИЖ-27.

Как ранее писала «КП-Саратов», нападение на храм произошло 19 мая 2018 года. Молодые люди зарезали Рахметова и Горскова, которые охраняли вход. Кроме того, они убили прохожего и ранили еще двух полицейских и прихожанина храма.

Задержать злоумышленников не удалось — их ликвидировали на месте.

Убитые Кайрат Рахметов и Владимир Горсков были похоронены на Родине.

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ИСТОЧНИК KP.RU