Завершено расследование о нападении на храм в Грозном и убийстве саратовских полицейских
Завершено расследование о нападении на храм Михаила Архангела в Чечне, во время которого погибли двое саратовских полицейских Кайрат Рахметов и Владимир Горсков.
Главное СУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу считает, что к преступлению причастны Ахмед Цечоев, Микаил Элисултанов и близнецы Амир и Али Юнусовы, сообщает «КоммерсантЪ».
В ходе расследования было установлено, что молодые люди учились в Чеченском базовом медицинском колледже, исповедовали ислам, но впоследствии создали экстремистскую группу и решили напасть на православный храм.
Для совершения преступления они вооружились ножами, пейнтбольными гранатами, бутылками с «коктейлем Молотова», а также двустволкой ИЖ-27.
Как ранее писала «КП-Саратов», нападение на храм произошло 19 мая 2018 года. Молодые люди зарезали Рахметова и Горскова, которые охраняли вход. Кроме того, они убили прохожего и ранили еще двух полицейских и прихожанина храма.
Задержать злоумышленников не удалось — их ликвидировали на месте.
Убитые Кайрат Рахметов и Владимир Горсков были похоронены на Родине.
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ИСТОЧНИК KP.RU