В Саратове отремонтируют четыре дороги

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-25T09:53:19+03:00

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В Саратове в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен ремонт улицы Вавилова, на участке от Университетской до Астраханской.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, заменили 3,3 тыс. кв. м покрытия.

Сегодня запланировано зафрезеровать улицы Генерала Захарова и Волгоградская, а также сделать выравнивающий слой на участке Майской улицы от Моисеева до Строителей.

Заасфальтируют 5-й Лесопильный проезд, от дома №17 до кольца автобусного маршрута №20.

ИСТОЧНИК KP.RU