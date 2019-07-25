В Саратове женщина пошла в рюмочную с браслетом за 20 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-25T09:29:14+03:00

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В Саратове полиция вчера, 24 июля, раскрыла грабеж.

- В тот же день с заявлением обратилась 51-летняя женщина, которая рассказала, что с 12:00 до 12:30 после распития в рюмочной на 2-й Прокатной улице неизвестный мужчина открыто забрал у нее золотой браслет за 20 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители поймали подозреваемого. Им оказался 38-летний безработный рецидивист. Мужчина мотает сроки за кражи, грабежи и угон с 1998 года.

У злоумышленника изъяли чужой браслет и возбудили в отношении него очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU