В Саратове женщина пошла в рюмочную с браслетом за 20 тыс. рублей
Рецидивист забрал его
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В Саратове полиция вчера, 24 июля, раскрыла грабеж.
- В тот же день с заявлением обратилась 51-летняя женщина, которая рассказала, что с 12:00 до 12:30 после распития в рюмочной на 2-й Прокатной улице неизвестный мужчина открыто забрал у нее золотой браслет за 20 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители поймали подозреваемого. Им оказался 38-летний безработный рецидивист. Мужчина мотает сроки за кражи, грабежи и угон с 1998 года.
У злоумышленника изъяли чужой браслет и возбудили в отношении него очередное уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU