Жительницы Саратова пошли в лес и встретили эксгибициониста

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-25T09:43:30+03:00

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Сегодня, 25 июля, жительницы Саратова пожаловались в соцсетях на неадекватного гражданина.

По словам анонимного автора публикации в паблике «Саратов Онлайн», она шла с подругой в лес на Кумысную поляну. Девушки поднимались наверх, чтобы устроить пикник, со стороны остановки «Вишневая».

- Только сели, к нам со спины подошел мужчина и начал онанировать. Мы его заметили, — пишет автор поста.

Пугающий прохожий якобы просил девушек остаться, чтобы он смог закончить.

Обеспокоенная горожанка призвала всех не ходить около этой остановки. Однако местные жители с юмором восприняли эту публикацию.

- Лихорадка еще не закончилась, — написала Леля Поимцева.

- Да на нас с мужем на городском пляже в мае тоже онанист наяривал, правда когда увидел — свалил. Мы посмеялись и все на этом, что же теперь, на пляж не ходить? — описала свою проблему Кристина Валерьева.

Антон Головаш высказал недоумение, зачем ходить по местам, где есть такие подозрительные личности. Александр Романов ответил, что лучше так, чем рост статистики по изнасилованиям.

Недоумение горожан вызвало то, что девушки даже не написали примет мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU