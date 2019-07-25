Модель из Саратова стала «Мисс Туризм России 2019»
В Чебоксарах, на базе отдыха «Сурские зори», прошел финал конкурса красоты «Мисс Туризм России 2019». Саратовчанка взяла главную корону.
В течение недели 30 конкурсанток готовились к этому моменту. Также девушки посетили достопримечательности города.
Промежуточные этапы состязания проходили каждый день. Эльмира Шаихова из Башкортостана стала победительницей в номинации «Лучший национальный костюм». Титул «Мисс Бикини России 2019» достался девушке из Самары Светлане Марусиной. А представительница Чувашии Ульяна Балясникова стала «Мисс дружба».
Модель из Саратова получила две награды. Жюри отметило не только ее вокал, но и признало ее лучшей.
Так, Ангелина Горбунова стала «Мисс Туризм России 2019». Она оставила позади Гузель Мусину из Татарстана и Светлану Марусину из Самары.
Эта победа не первая для саратовской модели. Ангелина Горбунова обладает титулами «Мисс юниор Саратова 2016 и 2017», «Мисс юниор Губернии 2017», гран-при конкурса «Volga Best Model 2017», «Модель года 2017», «Мисс хрустальная корона России 2018».
Мероприятие организовало модельное агентство Volga Models.
ИСТОЧНИК KP.RU