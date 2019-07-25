Модель из Саратова стала «Мисс Туризм России 2019»

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-25T09:12:33+03:00

Участие в конкурсе приняли 30 человек

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В Чебоксарах, на базе отдыха «Сурские зори», прошел финал конкурса красоты «Мисс Туризм России 2019». Саратовчанка взяла главную корону.

В течение недели 30 конкурсанток готовились к этому моменту. Также девушки посетили достопримечательности города.

Промежуточные этапы состязания проходили каждый день. Эльмира Шаихова из Башкортостана стала победительницей в номинации «Лучший национальный костюм». Титул «Мисс Бикини России 2019» достался девушке из Самары Светлане Марусиной. А представительница Чувашии Ульяна Балясникова стала «Мисс дружба».

Модель из Саратова получила две награды. Жюри отметило не только ее вокал, но и признало ее лучшей.

Так, Ангелина Горбунова стала «Мисс Туризм России 2019». Она оставила позади Гузель Мусину из Татарстана и Светлану Марусину из Самары.

Эта победа не первая для саратовской модели. Ангелина Горбунова обладает титулами «Мисс юниор Саратова 2016 и 2017», «Мисс юниор Губернии 2017», гран-при конкурса «Volga Best Model 2017», «Модель года 2017», «Мисс хрустальная корона России 2018».

Мероприятие организовало модельное агентство Volga Models.

ИСТОЧНИК KP.RU