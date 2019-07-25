Вооруженное нападение на мясокомбинат под Энгельсом: Задержаны двое граждан

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-25T08:52:56+03:00

Следствие проверяет их на причастность к ограблению и убийству охранника

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В Саратовской области задержаны двое граждан, которых проверяют на причастность к нападению на мясокомбинат в Энгельсском районе.

Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник в правоохранительных органах, сейчас ведется тщательная проверка. Известно, что граждан задержали дома, в Энгельсском районе.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что ночью 13 июля на мясокомбинат в селе Генеральское напали вооруженные граждане. Был застрелен 62-летний охранник. Предположительно, злоумышленники совершили ограбление кассы.

ИСТОЧНИК KP.RU