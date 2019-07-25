Вооруженное нападение на мясокомбинат под Энгельсом: Задержаны двое граждан
Следствие проверяет их на причастность к ограблению и убийству охранника
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В Саратовской области задержаны двое граждан, которых проверяют на причастность к нападению на мясокомбинат в Энгельсском районе.
Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник в правоохранительных органах, сейчас ведется тщательная проверка. Известно, что граждан задержали дома, в Энгельсском районе.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что ночью 13 июля на мясокомбинат в селе Генеральское напали вооруженные граждане. Был застрелен 62-летний охранник. Предположительно, злоумышленники совершили ограбление кассы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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