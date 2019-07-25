В Саратове молодой вор подобрал ключи и убрал телевизор
Имущество вернули владельцу
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В отдел полиции Заводского района обратился 34-летний гражданин с заявлением о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 14 июля кто-то подобрал ключи в его квартиру и унес оттуда телевизор марки Aiwa.
Технику стоимостью 6 тыс. рублей нашли во втором подъезде дома, на лестничной клетке. Ее вернули владельцу.
По подозрению в преступлении задержан 19-летний парень, который уже успел получить срок за наркотики.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU