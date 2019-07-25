2019-07-25T08:48:33+03:00
Происшествия

В Саратове молодой вор подобрал ключи и убрал телевизор

Имущество вернули владельцу
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Заводского района обратился 34-летний гражданин с заявлением о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 14 июля кто-то подобрал ключи в его квартиру и унес оттуда телевизор марки Aiwa.

Технику стоимостью 6 тыс. рублей нашли во втором подъезде дома, на лестничной клетке. Ее вернули владельцу.

По подозрению в преступлении задержан 19-летний парень, который уже успел получить срок за наркотики.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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