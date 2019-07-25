На парковке саратовского ТРЦ у подростка украли iPhone 7
Подозреваемый задержан
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В Ленинском районе Саратова у 17-летнего подростка украли iPhone 7.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, с заявлением в полицию обратился его отец.
По словам мужчины, телефон похитил знакомый на парковке торгово-развлекательного центра 11 июня. Он завладел гаджетом обманным путем.
Полиция задержала 23-летнего парня, который рассказал, что продал мобильник в тот же день неизвестному за 8 тыс. рублей, а деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый отправлен под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU