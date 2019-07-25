2019-07-25T08:16:36+03:00
Происшествия

В Энгельсе «четверка» сбила ребенка

Водитель нарушил правила проезда пешеходных переходов
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области днем 24 июля был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 17:04 напротив дома №7 по улице Студенческая.

По предварительной версии, водитель ВАЗ-2104 нарушил правила проезда пешеходного перехода. В результате пострадала 11-летняя девочка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во дворе дома на проспекте Энтузиастов сбита девушка

Пострадавшая госпитализирована

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улицу Лесозаводская в Энгельсе откроют в пятницу
Под Саратовом сельчанин отработает долг перед своим сыном
Завершено расследование о нападении на храм в Грозном и убийстве саратовских полицейских
В Саратове отремонтируют четыре дороги
В Саратове женщина пошла в рюмочную с браслетом за 20 тыс. рублей
Жительницы Саратова пошли в лес и встретили эксгибициониста
Предприятие оштрафовано на 100 тыс. рублей за незаконную свалку под Энгельсом
Модель из Саратова стала «Мисс Туризм России 2019»
Вооруженное нападение на мясокомбинат под Энгельсом: Задержаны двое граждан
Регоператор: Превышение бензола в воздухе не связано с работой МПК
В магазине Саратова женщина украла телефон у посетительницы
В Саратове молодой вор подобрал ключи и убрал телевизор
В Балакове 63-летняя пассажирка ВАЗа пострадала в тройном ДТП