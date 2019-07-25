В Энгельсе «четверка» сбила ребенка
Водитель нарушил правила проезда пешеходных переходов
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В Энгельсе Саратовской области днем 24 июля был сбит ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 17:04 напротив дома №7 по улице Студенческая.
По предварительной версии, водитель ВАЗ-2104 нарушил правила проезда пешеходного перехода. В результате пострадала 11-летняя девочка.
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ИСТОЧНИК KP.RU