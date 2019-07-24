2019-07-24T20:49:06+03:00
Общество

Евгений Ковалев стал новым председателем социального комитета Саратовской облдумы

Он избран тайным голосованием
Екатерина Семенова
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Евгений Ковалев. Фото Саратовской областной думыЕвгений Ковалев. Фото Саратовской областной думы
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В Саратовской областной думе депутаты избрали нового председателя комитета по социальной политике.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном парламенте, на пост претендовали Николай Бондаренко, Евгений Ковалев и Станислав Денисенко.

По итогам тайного голосования был избран Евгений Ковалев. Он работает главным врачом Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн и отметил, что социальная сфера близка ему.

- В социальной сфере области сделано много хорошего, но и есть над чем работать. Это обеспечение качества медицинского обслуживания и повышение уровня образования, особенно в сельских районах, борьба с бедностью, контроль над уровнем безработицы, в первую очередь среди молодежи и предпенсионеров, – отметил Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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