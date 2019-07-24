ООО «КВС»: 29 июля откроется новый офис обслуживания абонентов

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-24T17:16:16+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» через своего агента ООО «Городской расчетный центр» выпустило первый платежный документ за июнь 2019 года по частному жилому фонду, а также по домам, перешедшим на прямые расчеты с поставщиком коммунальных услуг. Переходный период всегда связан с многочисленными вопросами жителей и урегулированием спорных ситуаций по платежным документам. Для удобства жителей, номер лицевого счета остался неизменным.

Учитывая, что информация, получаемая от управляющих компаний и необходимая для составления платежных документов, не всегда носит актуальный характер, все некорректно начисленные суммы платежей подлежат перерасчету. Разрешить спорные вопросы возможно как на пунктах обслуживания абонентов, так и посредством онлайн-сервисов: Личный кабинет, «Онлайн-приемная для абонентов ООО «КВС» с функциями дистанционной передачи документов и возможностью задать вопрос. Также потребители могут отправить запрос на перерасчет и саму квитанцию на электронную почту kvs@sarrc.ru.

Обращаем Ваше внимание, что заполненные заявления об актуализации сведений с приложением документов принимаются как в центре по работе с абонентами ООО «КВС», так и в пунктах ООО «СарРЦ» без очереди. В центрах абонентского обслуживания выделены специалисты для консультации и приема обращений в абонентских залах.

В любом офисе все жители Саратова без привязки к месту жительства смогут получить консультации, а в секторе приема платежей можно будет оплатить жилищно-коммунальные услуги.

Чтобы принять всех обратившихся жителей, установлен широкий график работы абонентских пунктов: по будням с 9:00 до 18:00, в субботу — с 9:00 до 14:00 (проспект Энтузиастов, 40а — до 19:00). Все поступившие заявления будут рассмотрены и проработаны специалистами. В случае наличия зарегистрированного обращения, обращаться повторно не требуется.

С 29 июля потребители «КВС» могут обратиться с квитанциями за воду в новый офис обслуживания. Специалисты расчетного центра будут осуществлять прием потребителей по адресу улица Сакко и Ванцетти, 62 по будням с 8:00 до 19:00, в субботу — с 9:00 до 15:00. Данный пункт будет оборудован современными способами обслуживания (электронная очередь с возможностью передачи показаний ИПУ). Здесь же возможно будет произвести оплату через партнера СарРЦ «Платеж Центр». В августе планируется открытие дополнительных центров приема населения в Ленинском районе города, а также в поселке Жасминный.

ИСТОЧНИК KP.RU