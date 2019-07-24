Саратовец отсудил 82,5 тыс. рублей за навязанную страховку

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-24T17:10:46+03:00

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В Саратове местный житель выиграл суд из-за навязанной страховки при получении кредита.

- Мужчина по фамилии Брянцев обратился в Октябрьский районный суд с иском к АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Страховая компания «РСХБ-Страхование», чтобы положения договора о кредите и страховании признали недействительными, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском областном суде.

Гражданин также просил, чтобы ему вернули деньги, которые он уплатил банку за сбор, обработку и передачу информации о нем страховщику. Однако райсуд отказал.

Фемида решила, что истец отказался от договора страхования в течение 14 дней с момента его заключения, поэтому он может претендовать только на возврат страховой премии. Кредитор же выполнил свои обязательства.

В областном суде не согласились с доводами Октябрьского райсуда, так как условия кредита и заявление истца не содержат полной информации о составных частях платы, которые он произвел, присоединившись к программе коллективного страхования.

Таким образом, облсуд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил требование мужчины взыскать с банка 82,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU