Участников забега в саратовском аэропорту «Гагарин» довезут бесплатно

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-24T16:49:39+03:00

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Два дополнительных рейса электрички Саратов — Тарханы пройдут 3 августа.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, все желающие принять участие в пробеге Gagarin Runway доедут туда бесплатно.

Мероприятие пройдет в 10:07 — время, когда Юрий Гагарин отправился в Байконур.

Речь идет об электричках №6331, которая отправится из Саратова в 8:33, прибудет в аэропорт в 09:20 и в Тарханы в 9:39, а также №6332 с обратным рейсом. Она выедет с конечной станции в 12:19, достигнет аэропорта в 12:32 и прибудет в Саратов в 13:25.

ИСТОЧНИК KP.RU