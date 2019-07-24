Саратовский общественник Михаил Волков вырастил сосновый лес на месте мусорки

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-24T16:36:51+03:00

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Саратовский общественник Михаил Волков высадил сосновый лес.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Волкова, идея высадить лес пришла ему шесть лет назад. Причем для этого была выбрана бывшая песчано-бетонная мусорка. Под каждое дерево были вырыты ямы, в них засыпана почва, а саженцы привезли из Пензы.

- Провели как в пустыне капельный полив к каждому дереву. И все эти шесть лет относимся к деревьям, как к маленьким детям: поим каждый день, кормим (удобрениями), опрыскиваем, стрижем, убираем сорняк, — написал он.

Теперь практически все деревья прижились, в лесу обитают зайцы и фазаны, а также растут грибы.

Запись Михаила Волкова набрала множество положительных оценок. Комментаторы высоко оценили инициативу общественника и пожелали ему удачи.

Напомним, Михаил Волков является членом областной Общественной палаты. Ранее он работал в администрации Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU