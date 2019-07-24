Саратовский общественник Михаил Волков вырастил сосновый лес на месте мусорки
Саратовский общественник Михаил Волков высадил сосновый лес.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.
По словам Волкова, идея высадить лес пришла ему шесть лет назад. Причем для этого была выбрана бывшая песчано-бетонная мусорка. Под каждое дерево были вырыты ямы, в них засыпана почва, а саженцы привезли из Пензы.
- Провели как в пустыне капельный полив к каждому дереву. И все эти шесть лет относимся к деревьям, как к маленьким детям: поим каждый день, кормим (удобрениями), опрыскиваем, стрижем, убираем сорняк, — написал он.
Теперь практически все деревья прижились, в лесу обитают зайцы и фазаны, а также растут грибы.
Запись Михаила Волкова набрала множество положительных оценок. Комментаторы высоко оценили инициативу общественника и пожелали ему удачи.
Напомним, Михаил Волков является членом областной Общественной палаты. Ранее он работал в администрации Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU