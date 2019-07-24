В 11 магазинах Саратова незаконно продавали алкоголь

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-24T16:20:57+03:00

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В Саратове 18 июля прошел рейд по выявлению незаконной продажи алкоголя.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, специалисты городского управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей совместно с сотрудниками ОИАЗ ОП №2 Управления МВД России по Саратову и дружинниками проекта «Народный контроль» провели мероприятие.

Нарушения выявили в магазине «Ликсар» на улице Тульской, 21, «BierHaus» на Азина, 65 и 1-м Тульском проезде, 2/2, в «Продуктах» на Ленинградской, 16, Огородной, 29а, Южно-Зеленой, 2/12, Огородной, 77а и 193, Пономарева, 14 и Тульской, 9а, а также в «Beer64» на Огородной, 140.

Сотрудники полиции организовали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU