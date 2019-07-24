2019-07-24T16:16:37+03:00
Общество

В конце августа откроют работу два корпуса детских садов в Энгельсе

Появятся новые группы
Дарья Вострикова
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В минувший вторник, 23 июля, глава Энгельсского района Дмитрий Тепин проверил, как строятся дополнительные корпуса детских садов №№76 и 78. Работы проводятся в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, на базе этих учреждения появятся две дополнительные группы для детей ясельного возраста на 40 мест.

Глава района отметил, что стоит задача сдать объект к 20 августа.

Кроме того, решается вопрос с бассейном детсада №78. Сейчас он не работает, но проверка показала, что признаков аварийности нет. В этом году планируется запустить его в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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