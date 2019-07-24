Панков: Для Володина сокращение разрыва между бюджетами регионов — приоритетный вопрос

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-24T16:14:50+03:00

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Вячеслав Володин отнес к приоритетным вопросам в работе Госдумы в следующем году сокращение разрыва между бюджетами регионов. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» написал депутат Государственной думы Николай Панков.

- Готовь сани летом, а телегу зимой. Заканчивается весенняя сессия, а спикер Думы Володин уже обозначает приоритетные задачи на будущий год.

Скоро будем принимать бюджет на 2020 год. Володин предложил подготовиться заранее, выделил один из приоритетных вопросов — сокращение разрыва между бюджетами регионов. У кого-то денег много, а кто-то еле сводит концы с концами. Нацпроекты помогают решать стратегические задачи, а на все текущие — ремонт школ, больниц, дорог — денег попросту не хватает. Разрыв необходимо срочно сокращать. Так что есть время подумать и проработать предложения, — подчеркнул Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU