В селах Энгельсского района появятся новые дороги и парк
Работы уже начались
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В селах Энгельсского района появятся новые дороги и парк
В Терновском муниципальном образовании продолжают ремонтировать асфальт.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, работы идут на улицах Проезжая и Советская в селе Новая Терновка.
Общая площадь ремонта составит около 2 тыс. кв. м, на что предусмотрено 2 050,3 тыс. рублей. Кроме того, там установили новый пожарный гидрант.
В селе Красноармейское начали обустраивать парк.
ИСТОЧНИК KP.RU