2019-07-24T15:40:33+03:00
Общество

В селах Энгельсского района появятся новые дороги и парк

Работы уже начались
Дарья Вострикова
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В селах Энгельсского района появятся новые дороги и парк

В Терновском муниципальном образовании продолжают ремонтировать асфальт.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, работы идут на улицах Проезжая и Советская в селе Новая Терновка.

Общая площадь ремонта составит около 2 тыс. кв. м, на что предусмотрено 2 050,3 тыс. рублей. Кроме того, там установили новый пожарный гидрант.

В селе Красноармейское начали обустраивать парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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