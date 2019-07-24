2019-07-24T15:33:38+03:00
Общество

Мэрия Саратова объяснила, почему не сносят аварийные дома

Объекты культурного наследия уничтожать нельзя
Екатерина Семенова
Поделиться:
В Саратове не снесены 212 аварийных расселенных домовВ Саратове не снесены 212 аварийных расселенных домовФото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

В мэрии Саратова прокомментировали ситуацию с расселением и сносом аварийных домов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, сейчас расселены 9 175 человек из 4 439 квартир. Продолжается расселение 122 граждан.

По программе на 2019-2025 годы планируется расселить 318 домов, это 4 150 квартир, где проживают 9 059 человек.

В Саратове не снесенными остаются 212 расселенных аварийных зданий. При этом, как отметили в администрации, из них 28 — объекты культурного наследия и не подлежат ликвидации. В 92 домах имеются аресты, обременения или судебные споры на жилье, что также не дает возможности сноса.

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что прокуратура внесла представление мэру Саратова Михаилу Исаеву о недостатках при расселении и сносе аварийных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ООО «КВС»: 29 июля откроется новый офис обслуживания абонентов
Саратовец отсудил 82,5 тыс. рублей за навязанную страховку
Китайским бизнесменам презентовали саратовское пиво
Участников забега в саратовском аэропорту «Гагарин» довезут бесплатно
Саратовский общественник Михаил Волков вырастил сосновый лес на месте мусорки
В 11 магазинах Саратова незаконно продавали алкоголь
У Андрея Беликова забрали мандат депутата Саратовской облдумы
В Саратов в августе вернется велошеринг
Ночная рыбалка закончилась для балаковца судом
В конце августа откроют работу два корпуса детских садов в Энгельсе
Панков: Для Володина сокращение разрыва между бюджетами регионов — приоритетный вопрос
В селах Энгельсского района появятся новые дороги и парк
Серийного вора из Энгельса ждет полтора года «строгача»