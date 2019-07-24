Мэрия Саратова объяснила, почему не сносят аварийные дома

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-24T15:33:38+03:00

В Саратове не снесены 212 аварийных расселенных домов Фото: Ольга Симонова

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В мэрии Саратова прокомментировали ситуацию с расселением и сносом аварийных домов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, сейчас расселены 9 175 человек из 4 439 квартир. Продолжается расселение 122 граждан.

По программе на 2019-2025 годы планируется расселить 318 домов, это 4 150 квартир, где проживают 9 059 человек.

В Саратове не снесенными остаются 212 расселенных аварийных зданий. При этом, как отметили в администрации, из них 28 — объекты культурного наследия и не подлежат ликвидации. В 92 домах имеются аресты, обременения или судебные споры на жилье, что также не дает возможности сноса.

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что прокуратура внесла представление мэру Саратова Михаилу Исаеву о недостатках при расселении и сносе аварийных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU