Серийного вора из Энгельса ждет 1,5 года «строгача»
Он брал деньги и украшения
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Суд признал 64-летнего жителя Энгельса виновным в кражах.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в октябре 2017 года мужчина зашел в незапертую квартиру на Минской улице и взял со стола кошелек, в котором лежало более 5 тыс. рублей.
В ноябре 2017 года он украл из квартиры на улице Ломономосова золотое кольцо и деньги на общую сумму около 10 тыс. рублей. Он нашел все это в кармане куртки, висящей в прихожей.
Мужчину отправили на 1,5 года в исправительную колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU