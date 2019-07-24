В Балашове заключенный грозил насилием сотруднику ЛИУ
Возбуждено уголовное дело
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В Балашове Саратовской области расследуется уголовное дело об угрозах сотруднику исправительного учреждения.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 25 мая заключенный угрожал применить насилие к оперуполномоченному.
ЧП случилось в камере ФКУ ЛИУ №3 УФСИН по Саратовской области.
Проверяются все обстоятельства произошедшего. Осужденному грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU