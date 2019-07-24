Купание в трех прудах Саратова может закончиться инфекцией

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-24T14:30:46+03:00

Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии проверили воду в водоемах

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Роспотребнадзор по Саратовской области и региональный Центр гигиены и эпидемиологии проверили воду в прудах Ленинского района Саратова и в трех из них запретили купаться.

- Вода в прудах №№1 и 2 на 9-й Дачной (Андреевские Верхний и Нижний) и в Карамяновском на Буровой улице не соответствует требованиям СанПиН, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Купание и использование воды для хозяйства и питья может привести к возникновению инфекций, в том числе острых кишечных.

ИСТОЧНИК KP.RU