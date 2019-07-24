2019-07-24T14:30:46+03:00
Общество

Купание в трех прудах Саратова может закончиться инфекцией

Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии проверили воду в водоемах
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор по Саратовской области и региональный Центр гигиены и эпидемиологии проверили воду в прудах Ленинского района Саратова и в трех из них запретили купаться.

- Вода в прудах №№1 и 2 на 9-й Дачной (Андреевские Верхний и Нижний) и в Карамяновском на Буровой улице не соответствует требованиям СанПиН, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Купание и использование воды для хозяйства и питья может привести к возникновению инфекций, в том числе острых кишечных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Серийного вора из Энгельса ждет 1,5 года «строгача»
В Балашове заключенный грозил насилием сотруднику ЛИУ
В Саратове месяц не будет ходить троллейбус №4
В Саратове отметят День Военно-Морского Флота России
В Саратове лже-беженка украла у пенсионерки 40 тыс. рублей и золото
Нерадивый отец из Саратова не содержал дочку и остался без иномарки
В Саратовской области за пересчет дворов со светом заплатят 14 тыс. рублей
Панков: Володин представляет к поощрениям простых сотрудников Госдумы
В Саратовской области более 7 тыс. семей получили выплату за первенца
В Саратовской области трудоустраивается 81% обратившихся в службу занятости инвалидов
В Саратове продавец магазина украл еду со своей работы
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
Мошенник выманил у жительницы Саратова деньги на несуществующую фару
На фестивале «Обермунжский треугольник» будут передвижные бани
Саратовцы вошли в десятку самых болеющих россиян
Прокуратура Новоузенского района выявила сайт по продаже поддельных дипломов
Саратовцу отказались смягчать срок за кражу полмиллиона рублей у зятя
Саратовские спортсмены стали победителями Спартакиады учащихся России
Под Саратовом поймали молодого угонщика из села
На фестивале «Обермунжский треугольник» под Марксом подарят бытовую технику