2019-07-24T14:34:23+03:00
Общество

В Саратове отметят День Военно-Морского Флота России

Мероприятия начнутся утром
Дарья Вострикова
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В Саратове в 9:30 28 июля в парке «Липки» состоится митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота России.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати Саратовской области, участники торжества соберутся в 9:00 у памятника Чернышевского и пойдут к памятнику «Юным морякам-саратовцам Соловецкой школы юнг северного флота 1942-1944 годов».

По пешеходной зоне Волжской улицы до набережной Космонавтов пройдет праздничная колонна во главе с военным оркестром.

На теплоходе «Волга-2» ветераны выйдут на фарватер реки, чтобы возложить венков в память о погибших в морских сражениях и при исполнении служебного долга.

Кроме того, горожане посетят десантный корабль «Саратов» в Севастополе, где проходят службу жители области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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