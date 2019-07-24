В Саратове лже-беженка украла у пенсионерки 40 тыс. рублей и золото
Женщина обнаружила порчу и предложила ее снять
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В поселке Солнечный Саратова 81-летняя женщина стала жертвой мошенничества.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, пенсионерка рассказала, что к ней в дверь позвонила неизвестная. Она представилась беженкой и попросила о помощи.
Жительница Саратова помогла гостье, а взамен та предложила погадать и нагадала порчу. Чтобы снять ее, по словам «беженки», необходим специальный обряд, для которого ей потребовались золотое кольцо и цепочка с кулоном, а также 40 750 рублей.
После «снятия порчи» гостья ушла вместе с деньгами и драгоценностями.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU