В Саратове лже-беженка украла у пенсионерки 40 тыс. рублей и золото

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-24T14:38:29+03:00

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В поселке Солнечный Саратова 81-летняя женщина стала жертвой мошенничества.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, пенсионерка рассказала, что к ней в дверь позвонила неизвестная. Она представилась беженкой и попросила о помощи.

Жительница Саратова помогла гостье, а взамен та предложила погадать и нагадала порчу. Чтобы снять ее, по словам «беженки», необходим специальный обряд, для которого ей потребовались золотое кольцо и цепочка с кулоном, а также 40 750 рублей.

После «снятия порчи» гостья ушла вместе с деньгами и драгоценностями.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU