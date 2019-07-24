Нерадивый отец из Саратова не содержал дочку и остался без иномарки

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-24T14:16:04+03:00

У него арестовали автомобиль

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы арестовали автомобиль неплательщика алиментов из Ленинского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, по решению суда гражданин должен был отдавать четвертую часть своего заработка на ребенка.

Однако мужчина этого не делал и даже возбужденное в отношении него исполнительное производство игнорировал.

Служба выяснила, что нерадивому отцу принадлежит иномарка Chery. Ее арестовали и поместили на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU