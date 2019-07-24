Нерадивый отец из Саратова не содержал дочку и остался без иномарки
У него арестовали автомобиль
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Судебные приставы арестовали автомобиль неплательщика алиментов из Ленинского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, по решению суда гражданин должен был отдавать четвертую часть своего заработка на ребенка.
Однако мужчина этого не делал и даже возбужденное в отношении него исполнительное производство игнорировал.
Служба выяснила, что нерадивому отцу принадлежит иномарка Chery. Ее арестовали и поместили на спецстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU