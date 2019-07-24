В Саратовской области за пересчет дворов со светом заплатят 14 тыс. рублей
Работа продлится месяц
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В Саратовской области в преддверии Всероссийской переписи населения статистики пересчитают дома с номерами и улицы с освещением, а также указателями.
Как рассказали «КП-Саратов» в Саратовстате, мероприятие пройдет в октябре 2020 года.
Объявлен набор на работу регистраторов, которые с 12 августа по 10 сентября 2019 года должны будут обойти 600 домов из списка, чтобы оценить эти параметры.
Свободной остается 731 вакансия. Каждому соискателю заплатят 14 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU