2019-07-24T14:07:14+03:00
Общество

В Саратовской области за пересчет дворов со светом заплатят 14 тыс. рублей

Работа продлится месяц
Дарья Вострикова
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В Саратовской области в преддверии Всероссийской переписи населения статистики пересчитают дома с номерами и улицы с освещением, а также указателями.

Как рассказали «КП-Саратов» в Саратовстате, мероприятие пройдет в октябре 2020 года.

Объявлен набор на работу регистраторов, которые с 12 августа по 10 сентября 2019 года должны будут обойти 600 домов из списка, чтобы оценить эти параметры.

Свободной остается 731 вакансия. Каждому соискателю заплатят 14 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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