Панков: Володин представляет к поощрениям простых сотрудников Госдумы

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-24T14:04:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что предложенные спикером Вячеславом Володиным открытые награждения сотрудников парламента хорошо прижились.

- Новые формы поощрений, введенные спикером Госдумы Володиным, хорошо прижились. Награды сотрудникам Госдумы стали вручаться публично и открыто. Володин представляет к поощрениям простых сотрудников, многие из них проработали более 20 лет.

Представление к поощрениям статс-секретарей, заместителей министров правительства — это тоже хороший шаг к повышению качества вносимых в думу законопроектов. Такие открытые и публичные награждения, предложенные Володиным, однозначно повышают уважение ко всему парламенту страны, — подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU