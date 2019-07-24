Панков: Володин представляет к поощрениям простых сотрудников Госдумы
Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что предложенные спикером Вячеславом Володиным открытые награждения сотрудников парламента хорошо прижились.
- Новые формы поощрений, введенные спикером Госдумы Володиным, хорошо прижились. Награды сотрудникам Госдумы стали вручаться публично и открыто. Володин представляет к поощрениям простых сотрудников, многие из них проработали более 20 лет.
Представление к поощрениям статс-секретарей, заместителей министров правительства — это тоже хороший шаг к повышению качества вносимых в думу законопроектов. Такие открытые и публичные награждения, предложенные Володиным, однозначно повышают уважение ко всему парламенту страны, — подчеркнул Николай Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU