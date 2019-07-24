2019-07-24T14:04:34+03:00
Общество

Панков: Володин представляет к поощрениям простых сотрудников Госдумы

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что предложенные спикером Вячеславом Володиным открытые награждения сотрудников парламента хорошо прижились.

- Новые формы поощрений, введенные спикером Госдумы Володиным, хорошо прижились. Награды сотрудникам Госдумы стали вручаться публично и открыто. Володин представляет к поощрениям простых сотрудников, многие из них проработали более 20 лет.

Представление к поощрениям статс-секретарей, заместителей министров правительства — это тоже хороший шаг к повышению качества вносимых в думу законопроектов. Такие открытые и публичные награждения, предложенные Володиным, однозначно повышают уважение ко всему парламенту страны, — подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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