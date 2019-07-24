В Саратовской области более 7 тыс. семей получили выплату за первенца

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-24T14:03:16+03:00

Четвертая часть приходится на рожденных в 2019 году

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В Саратовской области продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, учреждения соцзащиты принимают заявления с документами, чтобы назначить ежемесячную выплату за первенца.

На сегодняшний день 7 384 семей получили материальную поддержку, 1 641 из которых за малышей, рожденных в 2019 году.

В рамках работы «Мобильных бригад» соцработники информируют граждан из отдаленных районов в области о списке бумаг, необходимых для получения помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU