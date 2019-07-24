В Саратовской области трудоустраивается 81% обратившихся в службу занятости инвалидов

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-24T13:55:52+03:00

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В «КП-Саратов» сегодня, 24 июля, прошла прямая линия по вопросам трудоустройства инвалидов. На вопросы жителей ответили заместитель руководителя по экспертной работе ФКУ «ГБ МСЭ по Саратовской области» Минтруда России Ольга Кузина и заместитель начальника отдела содействия трудоустройству и специальных программ комитета по занятости населения министерства занятости, труда и миграции Марина Пузина.

На прямую линию поступали как конкретные вопросы, так и общие. Например, читательница «Комсомолки», представившаяся Татьяной, поинтересовалась, как найти работу ее брату, инвалиду II группы, который обучился профессии сапожника. Оказалось, что ему следует прийти в Центр занятости по месту жительства с паспортом и программой реабилитации. Сотрудники либо подберут ему вакансию по программе поддержки молодых специалистов, либо помогут начать собственное дело, например, по ремонту обуви. Для этого предусмотрена государственная субсидия и помощь в оформлении документов.

Звучали вопросы о трудоустройстве подростков-инвалидов. По словам Марины Пузиной, для них действуют такие же правила, как и для всех. Если подросток не имеет профессиональных навыков, то в большинстве случаев он может рассчитывать на временную неквалифицированную работу. Но после обучения ему также подберут подходящую вакансию.

Жительница Саратова Екатерина спросила, могут ли уволить работника, который был трудоустроен по квоте, если с него сняли инвалидность. По словам спикеров, многое зависит от работодателя, но снятие инвалидности не является основанием для расторжения договора. Однако на предприятии по квоте должно быть предоставлено другое рабочее место для инвалида.

По словам Марины Пузиной, за первое полугодие в Саратовской области за помощью в трудоустройстве обратились 1 188 человек с инвалидностью. Из них работу нашли 966 граждан, то есть 81,3%. Сейчас в банке вакансий имеются около 6,4 тыс. рабочих мест для инвалидов, из них свободны 2,5 тыс.

Существует также программа временной занятости, по ней в среднем за год предоставляется работа для 300-400 человек. По этой программе до 50% участников переходят впоследствии на постоянную занятость.

Кроме того, за счет бюджетных средств могут быть оснащены рабочие места на предприятиях, выделены наставники для обучения (работодателю частично компенсируются затраты на зарплату работника и наставника), а также существует программа самозанятости.

ИСТОЧНИК KP.RU