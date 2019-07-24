Мошенник выманил у жительницы Саратова деньги на несуществующую фару
Полицейские организовали проверку
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В полицию с заявлением обратилась 26-летняя жительница Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 18 июля девушка хотела купить фары для своей иномарки через интернет. Она нашла продавца, получила договор и внесла почти 7 тыс. рублей по полной предоплате.
После этого незнакомец отключил телефон и так и не отдал фару.
По данному факту полицейские организовали проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU