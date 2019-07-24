2019-07-24T12:45:34+03:00
Происшествия

Мошенник выманил у жительницы Саратова деньги на несуществующую фару

Полицейские организовали проверку
Дарья Вострикова
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В полицию с заявлением обратилась 26-летняя жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 18 июля девушка хотела купить фары для своей иномарки через интернет. Она нашла продавца, получила договор и внесла почти 7 тыс. рублей по полной предоплате.

После этого незнакомец отключил телефон и так и не отдал фару.

По данному факту полицейские организовали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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