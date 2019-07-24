2019-07-24T13:17:12+03:00
Звезды

На фестивале «Обермунжский треугольник» будут передвижные бани

Это — новинка мероприятия
Дарья Вострикова
Поделиться:
Конференция в пресс-центре «КП-Саратов»Конференция в пресс-центре «КП-Саратов»Фото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

На прошедшей сегодня, 24 июля, конференции в пресс-центре «КП-Саратов» рассказали о новинке фестиваля бардовской песни и шансона «Обермунжский треугольник» — передвижных банях — и традициях.

Одним из угощений станет уха «по-Есински» по рецепту директора фестиваля Владимира Есина. Также пройдет конкурс палаток и по сбору мусора.

- Многие хотят приехать на фестиваль, мы делаем отбор. В этом году прибудут Дмитрий Пьянов и президент фестиваля «Шансон над Волгой» Александр Мираж и другие, — сказал Есин.

Трехкратный лауреат «Обермунжского треугольника» Оксана Горбатова рассказала про то, как быть жюри. Она судила фестиваль в 2016 году.

- Жюри это очень сложно: нужно послушать 107 участников. Само по себе выступление — это не только песни, но и мини-спектакль, — отметила она и исполнила песню.

Оксана Горбатова исполняет песню в пресс-центре «КП-Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В селах Энгельсского района появятся новые дороги и парк
Мэрия Саратова объяснила, почему не сносят аварийные дома
Серийного вора из Энгельса ждет 1,5 года «строгача»
В Балашове заключенный грозил насилием сотруднику ЛИУ
Купание в трех прудах Саратова может закончиться инфекцией
В Саратове месяц не будет ходить троллейбус №4
В Саратове отметят День Военно-Морского Флота России
В Саратове лже-беженка украла у пенсионерки 40 тыс. рублей и золото
Нерадивый отец из Саратова не содержал дочку и остался без иномарки
В Саратовской области за пересчет дворов со светом заплатят 14 тыс. рублей
Панков: Володин представляет к поощрениям простых сотрудников Госдумы
В Саратовской области более 7 тыс. семей получили выплату за первенца
В Саратовской области трудоустраивается 81% обратившихся в службу занятости инвалидов
В Саратове продавец магазина украл еду со своей работы
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
Мошенник выманил у жительницы Саратова деньги на несуществующую фару
Саратовцы вошли в десятку самых болеющих россиян
Прокуратура Новоузенского района выявила сайт по продаже поддельных дипломов
Саратовцу отказались смягчать срок за кражу полмиллиона рублей у зятя
Саратовские спортсмены стали победителями Спартакиады учащихся России
Под Саратовом поймали молодого угонщика из села
На фестивале «Обермунжский треугольник» под Марксом подарят бытовую технику