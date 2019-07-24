На фестивале «Обермунжский треугольник» будут передвижные бани

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-24T13:17:12+03:00

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На прошедшей сегодня, 24 июля, конференции в пресс-центре «КП-Саратов» рассказали о новинке фестиваля бардовской песни и шансона «Обермунжский треугольник» — передвижных банях — и традициях.

Одним из угощений станет уха «по-Есински» по рецепту директора фестиваля Владимира Есина. Также пройдет конкурс палаток и по сбору мусора.

- Многие хотят приехать на фестиваль, мы делаем отбор. В этом году прибудут Дмитрий Пьянов и президент фестиваля «Шансон над Волгой» Александр Мираж и другие, — сказал Есин.

Трехкратный лауреат «Обермунжского треугольника» Оксана Горбатова рассказала про то, как быть жюри. Она судила фестиваль в 2016 году.

- Жюри это очень сложно: нужно послушать 107 участников. Само по себе выступление — это не только песни, но и мини-спектакль, — отметила она и исполнила песню.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/722007" frameborder="0"></iframe> Оксана Горбатова исполняет песню в пресс-центре «КП-Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU