На фестивале «Обермунжский треугольник» будут передвижные бани
На прошедшей сегодня, 24 июля, конференции в пресс-центре «КП-Саратов» рассказали о новинке фестиваля бардовской песни и шансона «Обермунжский треугольник» — передвижных банях — и традициях.
Одним из угощений станет уха «по-Есински» по рецепту директора фестиваля Владимира Есина. Также пройдет конкурс палаток и по сбору мусора.
- Многие хотят приехать на фестиваль, мы делаем отбор. В этом году прибудут Дмитрий Пьянов и президент фестиваля «Шансон над Волгой» Александр Мираж и другие, — сказал Есин.
Трехкратный лауреат «Обермунжского треугольника» Оксана Горбатова рассказала про то, как быть жюри. Она судила фестиваль в 2016 году.
- Жюри это очень сложно: нужно послушать 107 участников. Само по себе выступление — это не только песни, но и мини-спектакль, — отметила она и исполнила песню.
Оксана Горбатова исполняет песню в пресс-центре «КП-Саратов».
ИСТОЧНИК KP.RU