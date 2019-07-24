Саратовцы вошли в десятку самых болеющих россиян

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-24T12:44:04+03:00

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Саратов вошел в рейтинг самых больных городов России.

Как сообщило независимое агентство ZOOM MARKET, жители 25 крупных городов отвечали на вопросы болеют ли они чаще трех раз в год, уходят ли при этом на больничный и заражаются ли все члены семьи.

Самыми часто болеющими стали жители Москвы, Челябинска и Перми. Саратов занял седьмую строку рейтинга. Наименее подвержены болезням или же реже берущими больничный стали жители Симферополя, Казани и Сочи.

В целом, по оценке экспертов, при заболевании лишь 32% россиян оформляют листы нетрудоспособности, а 46% и вовсе предпочитают ходить в это время на работу.

Чаще трех раз в год болеют 38% жителей России.

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ИСТОЧНИК KP.RU